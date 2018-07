Ample controale in targurile din judet, din cauza amenintarii pestei porcine

Controale drastice, in judetul Suceava, dupa ce din cauza pestei porcine a fost suspendata pe perioada nedeterminata activitatea de comercializare a animalelor in targuri, in toata tara. Cadre de la IPJ Suceava impreuna cu veterinarii au efectuat ample actuni de control, fiind verificate unitati economice care isi desfasoara activitatea in cadrul targurilor sau in zona acestora. Au fost aplicate de catre politisti 15 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 4.030 lei. Totodata, politistii impreuna cu specialistii DSVSA Suceava au actionat in data de 28 iulie in targul organizat in orasul Vicovu de Sus, fiind efectuate controale in trafic si aplicate 2 amenzi a cate 720 lei fiecare pentru transport animale fara documente de provenienta si/sau neidentificate.Au fost efectuate si controale in incinta pietei, fiind confiscate 41,8 kg produse alimentare (preparate carne/conserve/lactate) si fiind aplicate 4 sanctiuni contraventionale in valoare de 2800 lei.Ulterior, in data de 29 iulie 2018, politistii si specialistii DSVSA Suceava s-au deplasat in targul din localitatea Veresti, fiind aplicate 3 amenzi a cate 600 lei fiecare pentru transport animale fara documente de provenienta.

'Astfel de actiuni vor continua si in perioada urmatoare avand in vedere pericolul crescut reprezentat de aceasta grava boala pentru regnul animal. Politistii si specialistii DSVSA Suceava solicita cetatenilor sa anunte de indata la medicul veterinar eventualele cazuri de imbolnavire la porci sau moartea acestora, in vederea examinarii si recoltarii probelor de laborator. De asemenea, informam cetatenii ca este interzisa comercializarea animalelor, inclisiv a porcilor in targurile de animale.Facem precizarea ca pesta porcina africana nu afecteaza oamenii, neexistand riscul de ambolnavire pentru oameni, acest virus avand insa un impact social puternic din punct de vedere economic', a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu.