Ample manifestari culturale si militare, la Cornu Luncii, pe 6 noiembrie, pentru comemorarea intrarii trupelor romane in Bucovina

Manifestari culturale de amploare, pe 6 noiembrie, la Cornu Luncii, pentru comemorarea a 100 de ani de la intrarea triumfala a trupelor romane in Bucovina, chiar prin vama din aceasta localitate. Evenimentele sunt organizate de: Primaria Cornu Luncii, Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, prin Parohia Sfantul Dumitru, Cornu Luncii si Asociatia Nationala Cultul Eroilor Regina Maria - Filiala Judeteana Plaiesii Suceava. Astfel, vor avea loc o ceremonie militara si religioasa de comemorare dar si sfintirea Panteonului Eroilor din Comuna Cornu Luncii si a Monumentului inchinat eroului martir sublocotenent post-mortem Constantin Puiu Mihalovici.Manifestarile festive vor incepe la ora 11:30, cu primirea invitatilor, iar de la ora 12:00 va avea loc acordarea onorului militar pentru primirea persoanei oficiale, intonarea Imnului National al Romaniei si prezentarea semnificatiei evenimentului.La ora 12:10 va avea loc oficierea serviciului religios, sfintirea, dezvelirea placii comemorative si inaugurarea Muzeului Unirii, dar si sfintirea locului de ridicare a 'Portii Vesnicei Uniri'.

Va urma un moment de remember cu tema 'Intrarea triumfala a trupelor romane in Bucovina, prin Vama Cornu Luncii', conduse, in anul 1918, de generalul C. Neculcea. Dupa sfintirea monumentului inchinat eroului martir sublocotenent post-mortem Constantin Puiu Mihalovici si sfintirea Panteonului Eroilor din Comuna Cornu Luncii, vor avea loc alocutiuni privind insemnatatea evenimentului, vor fi decernate diplome, medalii si insigne, iar sublocotenentul Narcisa Ciotina, sefa promotiei 2018 a Academiei Fortelor Aeriene Romane, va primi titlul de 'Cetatean de onoare'. In cadrul aceluiasi evenimet se vor lansa carti cu tema istorica: 'Generalul Zadik in Bucovina' – prof. Filipciuc Ioan; 'Cimpulungul in zorile Unirii' – Ioan Biletchi si Traian Rosu; 'Reflectii privind Romania Mare' – prof. Univ. Iacobescu Mihai; 'Dulce-amar de Bucovina' – Cernica Doina; 'Drumul Romaniei spre catastrofa 1918-1940' – prof. dr. Gica Manole.

La ora 14:00 va fi intonat Imnul Eroilor si vor fi depuse coroane si jerbe de flori si va avea loc defilarea Garzii de Onoare. Intre 14:30 si 14:50 este programat un moment cultural prezentat de grupul Mugurasii din Cornul Luncii, acesta fiind urmat de o agapa. La 15:30 este programata deplasarea la Monumentul Eroului poet-sublocotenent post-mortem Ioan Grosaru in satul Paiseni, tranformat de cativa ani in loc de pelerinaj, unde vor fi depuse coroane si jerbe de flori. Incepand cu ora 18:00, la Caminul Cultural Cornu Luncii, va avea loc un spectacol dedicat Centenarului Marii Uniri.