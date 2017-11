Ample manifestari, de Ziua Nationala, la Suceava. Vezi cand este parada militara

Ample manifestari, de Ziua Nationala, la Suceava, de la traditionala parada, la concerte si la defilarea cu torte aprinse a celor de la ISU . Institutia Prefectului Suceava, cu sprijinul Garnizoanei Suceava organizeaza ceremonia militara cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, vineri, 1 Decembrie, cu incepere de la ora 13, in Piata Tricolorului. Sunt invitati reprezentanti ai Consiliului Judetean Suceava si ai Primariei Municipiului Suceava, ai asociatiilor veteranilor de razboi, cadrelor militare in rezerva si retragere, Cultul erorilor, personal militar, civil din MAPN si MAI, reprezentanti ai partidelor politice, ai institutiilor culturale, stiintifice, religioase, ai mass-media si societatii civile.Din Partea Ministerului Apararii Nationale participa cu efective Batalionul 335 Artilerie Alexandru cel Bun Botosani, care va prezenta si tehnica, iar Colegiul Militar Stefan cel Mare Campulung va participa cu doua plutoane la garda de onoare.De asemenea, participa cu efective Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta Bucovina al judetului Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bogdan Voda Suceava, Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Petru Rares din Falticeni. Cu tehnica specifica participa ISU Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Judetean, Inspectoratul de Politie Judetean Suceava si Directia Judeteana de Informatii Suceava. Primaria Suceava va pune la dispozitia evenimentului fanfara. Tehnica desemnata de fiecare structura va fi prezentata intr-o expozitie amplasata in fata Palatului Administrativ. Toate efectivele vor intra in dispozitiv la ora 12,30, in fata Palatului Administrativ, iar dupa instalarea oficialitatilor se va intona Imnul de Stat al Romaniei, va fi oficiat un serviciu religios, urmat alocutiunile autoritatilor referitoare la insemnatatea evenimentului. Se vor depune coroane si jerbe de flori si va urma defilarea garzii de onoare, a tehnicii si fanfarei, cu prezentarea onorului. La ora 18.00, se va desfasura retragerea cu torte a subunitatilor apartinand Inspectoratului pentru Jandarmi Judetean Suceava, si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. La aceeasi ora va avea loc un moment artistic sustinut de Corala ISU Bucovina.