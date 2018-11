Ample perchezitii DIICOT. Suceveni implicati in grupari infractionale care au golit conturile a 500 de persoane

Prejudiciul se ridica la 3 milioane de euro.

Perchezitii DIICOT de amploare in Suceava si alte 7 judete, in dosare care vizeaza fraude informatice si spalare de bani. Aproximativ 500 de persoane au ramas cu conturile bancare goale in urma activitatii acestor grupuri infractionale.

Procurorii D.I.I.C.O.T. Valcea impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Valcea au efectuat joi un numar de 51 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Valcea, Mures, Bacau, Arges, Olt, Ilfov, Giurgiu, Suceava si in municipiul Bucuresti, intr-o cauza vizand destructurarea unui numar de 5 grupuri infractionale organizate specializate in savarsirea infractiunilor de frauda informatica, spalare de bani si fals informatic.In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, incepand cu primavara anului 2017, pe raza municipiului Ramnicu Valcea, au actionat 5 grupari infractionale organizate specializate in comiterea infractiunilor de frauda informatica si spalare de bani. Activitatea infractionala a gruparilor, care au colaborat si s-au sprijinit reciproc, a determinat implicarea in activitatea delictuoasa a unui numar de cel putin 93 de suspecti, care au avut diferite roluri si au avut ca scop controlarea unor fluxuri financiare formate dintr-un numar total de 200 conturi deschise in Romania si alte 9 tari din Europa dar si Mexic. Pe de alta parte, fluxurile financiare au fost utilizate pentru a frauda prin intermediul sistemelor informatice prin multiple moduri de operare un numar de cel putin 500 de persoane vatamate prejudiciate cu o suma totala de 3 milioane de euro. Asa cum se desprinde din descrierea activitatii infractionale a fiecarei grupari, se poate identifica un tipar general de organizare a acestora in general pe mai multe paliere. Palierul 1 este format din membrii gruparii care au rolul de coordonator al activitatii infractionale . Astfel, membrii acestui palier au avut rolul de a obtine, prin diferite modalitati, datele unor conturi bancare deschise in diferite tari pe care le-au pus la dispozitia autorilor fraudelor pentru a le folosi la comiterea infractiunilor. Ulterior comiterii fiecarei infractiuni si confirmarii virarii sumei de bani de catre victima, membrii acestui palier aveau rolul si de a transfera si ulterior retrage sumele de bani si dupa oprirea unui procent, in jur de 30% in functie de intelegerile infractionale, remiteau sumele de bani catre membri palierului 2. Palierul 2 este format autorii efectivi ai fraudelor care au utilizat conturile bancare deschise in strainatate pentru fraudarea victimelor si ulterior au beneficiat de cota convenita din sumele de bani care le era remisa dupa ce sumele de bani erau transferate si retrase.Palierul 3 este format din suspectii care au avut rolul de a deschide conturi bancare in Romania si alte tari pe care le-au pus la dispozitia gruparii in vederea transferarii sumelor de bani din conturile din strainatate si ulterior a retragerii acestora.La sediul DIICOT Valcea vor fi adusi, in vederea audierii, un numar de 93 de suspecti.La actiune participa politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate din Arges, Ilfov, Mures, Dambovita, Mehedinti, Vaslui, Timis, Giurgiu, Calarasi, Olt, Bacau.De asemenea, activitatile se deruleaza cu sprijinul jandarmilor din cadrul inspectoratelor judetene de jandarmi Valcea si Arges si Gruparii Mobile de Jandarmi Fratii Buzesti Craiova.