Ample perchezitii la Suceava si in alte 13 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala

Perchezitii de amploare in acesta dimineata, in capitala dar si in mai multe judete, printre care si Suceava. Este vorba despre un dosar de evaziune fiscala si frauda. Politistii din Mures efectueaza 68 de perchezitii, in Bucuresti si in 14 judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala. Activitatile se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, in Capitala, precum si in judetele Mures, Bistrita Nasaud, Brasov, Galati, Gorj, Ilfov, Iasi, Mehedinti, Neamt, Olt, Prahova, Suceava, Valcea, Vaslui. Din cercetari a rezultat faptul ca, intre anii 2012 si 2016, reprezentantii unei firme din Mures, avand ca obiect principal de activitate transporturi rutiere de marfuri, ar fi stabilit relatii comerciale fictive si ar fi inregistrat in contabilitate facturi fiscale fara continut economic real.

De asemenea, cei in cauza ar fi omis inregistrarea in totalitate a livrarilor efectuate, beneficiind astfel de deduceri fiscale ilegale. Prejudiciul la bugetul de stat ar fi in acest dosar peste 1.300.000 de lei. Vor fi puse in executare 15 mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi conduse la audieri. La actiunea participa si politisti din cadrul inspectoratelor de politie aferente judetelor mentionate, precum si luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale. Activitatile beneficiaza de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.