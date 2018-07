Amplu exercitiu de salvare montana organizat de jandarmii suceveni FOTO

Jandarmii suceveni au organizat joi un exercitiu complex in zona Masivului Rarau. Scopul exercitiului a fost verificarea capacitatii de raspuns si interventie la evenimentele sesizate prein 112, inregistrate in zonele montane greu accesibile. Tematica exercitiului a vizat procedurile de cautare si salvare, la sol si din aer, a persoanelor ratacite/accidentate in zone montane greu accesibile, managementul informatiilor si coordonarea resurselor, iar la activitati au participat jandarmi montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava precum si efective ale Serviciului Public Salvamont Suceava, Unitatii Speciale de Aviatie Iasi, Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, Directiei Silvice Suceava si Primariei Pojorata. Totodata, a fost activat Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei, care a dispus masurile specific de realizare a interventiei.

In cadrul exercitiului au fost vizate trei situatii:

- cautarea si salvarea unor turisti care s-au ratacit intr-o zona montana greu accesibila si evacuarea acestora cu un elicopter asigurat de Inspectoratul General de Aviatie din cadrul M.A.I.;

- cautarea si salvarea a doua persoane accidentate, acordarea primului ajutor si evacuarea acestora pe cale aeriana;

- salvarea unui alpinist care a suferit un accident si a ramas blocat pe o stanca.

La actiunile de cautare, desfasurate cu preponderenta in zona Popii Raraului, au participat echipele de interventie din cadrul institutiilor mentionate, primul ajutor a fost acordat de lucratorii Salvamont, iar evacuarea pe cale aeriana s-a realizat de catre personalul Unitatii Speciale de Aviatie Iasi, doi instructori din cadrul Centrului de Jandarmi Montan Sinaia si doi jandarmi din cadrul Postului Montan Gura Humorului care au urmat cursuri de pregatire in domeniul salvarii persoanelor pe cale aeriana.