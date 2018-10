Ancheta la Arbore, dupa moartea unei fetite de doua luni. Duminica dimineata, Postul de Politie Arbore a fost sesizat prin SNUAU 112 despre faptul ca o minora a decedat la domiciliul parintilor, situat in comuna Arbore. La fata locului au ajuns politistii care au gasit trupul neinsufletit al micutei in ambulanta, unde s-a constatat decesul.

Mama a declarat ca locuia impreuna cu iubitul ei si minora in varsta de doua luni, in comuna Arbore. Potrivit femeii, micuta era cunoscuta cu afectiuni cardiace si a fost nascuta prematur la opt luni. Aceasta a declarat ca sambata noapte s-a culcat in pat impreuna cu fetita, iar a doua zi, in jurul orei 08.00, a observat ca aceasta respira greu, motiv pentru care s-a deplasat la un vecin, pe care l-a rugat sa suna la 112, pentru a solicita ambulanta.

Potrivit politistilor, in urma verificarii sumare a cadavrului nu au fost constatate leziuni vizibile de violenta. Trupul neinsufletit al micutei a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.