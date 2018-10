Ancheta la mina Crucea dupa ce un minet s-a electrocutat si a ajuns in stare grava la spital

Miner de la Crucea, ajuns la Spitalul Judetean Suceava dupa ce s-a electrocutat in timpul serviciului. S-a intamplat luni dimineata, la Mina Botosanu. Colegii lui au sunat la 112 si barbatul de 42 de ani, din Frasin, a fost preluat de o ambulanta. Din cercetarileefectuate de politisti, a reiesit ca timp ce barbatul se afla in apropierea atelierului de sudura a unitatii si desfasura operatia de sudare la un utilaj, a constatat o problema la aparatul de sudura amplasat in interiorul atelierului, cel mai probabil un cablu care s-a deconectat. In momentul in care acesta a incercat sa reconecteze cablul respectiv, a fost electrocutat. La fata locului au intervenit salvatorii unitatii care i-au acordat primele ingrijiri medicale pana cand a fost stabilizat hemodinamic. Ulterior a fost preluat de un echipaj SMURD si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou din municipiul Suceava pentru investigatii si tratament. Cu privire la producerea evenimentului a fost informat si ITM Suceava de catre responsabilul cu protectia muncii din cadrul minei. In cauza a fost inregistrat dosar penal si se efectueaza cercetari cu privire la infractiunile de vatamare corporala din culpa si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.