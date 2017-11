Angajat de la Herghelia Radauti, ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un cal

Un angajat al hergheliei de la Radauti a ajuns ranit la spital dupa ce a fost lovit de un cal. Este vorba despre un tanar de 29 de ani, angajat al hergheliei ca ingrijitor. In timpul programului de lucru, acesta facea curatenie interioara in unul din grajduri, cand unul din cai s-a speriat si l-a lovit pe tanar cu copitele peste piciorul stang. Pentru ca a fost ranit, tanarul a sunat la 112 si la fata locului s-a deplasat un echipaj al Ambulantei Radauti, care l-a transportat pe la Spitalul Radauti pentru acordarea de ingrijiri medicale. Medicii au stabilit ca acesta are o contuzie la coapsa stanga si necesita pentru vindecare pana in 10 zile de ingrijiri medicale. Pentru ca accidentul este unul de munca, a fost sesizat si ITM Suceava. In cauza politistii au intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.