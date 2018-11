Angajat de la RCS-RDS, grav ranit dupa a cazut cu tot cu un stalp. Trafic blocat si o masina avariata VIDEO

Un angajat al RCS-RDS a ajuns ranit la spital dupa ce a cazut cu tot cu un stalp, in timpul serviciului. Accidentul de munca s-a produs luni, in jurul orei 15.27, pe strada Viitorului, din municipiul Suceava. O localnica a sunat la 112 si a cerut ajutor. Barbatul de 49 ani, localnic, angajat in cadrul RCS-RDS Suceava, a fost preluat de un echipaj SMURD si transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a rezultat faptul ca barbatul, in timp ce se afla in timpul programului de lucru, s-a deplasat impreuna cu doi colegi pe strada Viitorului pentru a monta pe stalpii de iluminat public mai multe coliere metalice pe care urma sa fie fixat cablul de distributie a retelei de comunicatii RCS-RDS. El s-a urcat pe un stalp metalic, unde a fixat o brida, iar la un moment stalpul s-a rupt de la baza si a cazut pe cupola autoturismului marca VW Bora, ce se afla parcat pe partea opusa a strazii. In cadere, barbatul a fost ranit. Vehiculul avariat apartine unui sucevean de de 63 ani. Acesta a precizat ca urmeaza sa se prezinte la un service autorizat pentru efectuarea unei constatari asupra avariilor produse masinii sale, urmand ca in zilele urmatoare, sa se prezinte la sediul politiei in vederea audierii in calitate de parte civila si respectiv sa se pronunte cu privire la valoarea prejudiciului.La fata locului a fost solicitata interventia lucratorilor din cadrul Primariei Municipiului Suceava, care administreaza reteaua de iluminat public si care impreuna cu angajatii SC Loial Impex SRL au procedat la intreruperea energiei electrice precum si la indepartarea de pe carosabil a stalpului rupt. Stalpul a fost ridicat de la fata locului, reprezentantului primariei punandu-i-se in vedere ca pana la finalizarea cercetarilor sa ia masuri de depozitare si conservare a acestuia, pentru a nu-i fi aduse modificari.Traficul pe strada Viitorului a fost inchis pentru aproximativ 60 minute. La Spitalul Judetean Suceava, angajatul ranit a fost diagnosticat cu policontuzii prin cadere de la inaltime, fractura arc costal stang, si contuzie toraco abdominala. El a ramas internat pentru efectuarea de investigatii medicale amanuntite. In cauza politistii au inregistrat dosar penal, cercetarile urmand a fi continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca,nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si vatamare corporala din culpa.