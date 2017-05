Angajatii Garzii de Mediu Suceava intra in grava generala

Angajatii Garzii de Mediu din toata tara intra in greva generala, incepand de miercuri, pe termen nelimitat, fiind nemultumiti de inechitatile salariale. "Este de neinteles discrepanta intre importanta care se acorda la nivel global problemelor legate de protectia mediului ÅŸi modul in care sunt tratati in tara noastra cei care vegheaza la pastrarea unui mediu sanatos. Cu toate ca protectia mediului este un domeniu de importanta strategica, reprezentand o vulnerabilitate, un risc ÅŸi o prioritate conform Strategiei Nationale de Aparare a tarii, angajatii Garzii Nationale de Mediu nu au mai beneficiat de o creÅŸtere salariala din anul 2009, fiind remunerati in prezent conform celei mai mici grile de salarizare din intregul sistem bugetar", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Sindicatul National al Garzii de Mediu.