Angajatul unei spalatorii din Radauti a intrat cu masina unui client intr-un stalp FOTO

Ghinion pentru un sofer care si-a lasat masina la curatat la o spalatorie auto din Radauti. Un angajat al spalatoriei s-a urcat beat si fara permis la volan pentru a o muta. Nu a ajuns prea departe pentru ca a intrat cu autoturismul intr-un stalp. Accidentul a avut loc sambata, in jurul orei 11.30, pe strada Mihai Eminescu. O femeie de 24 de ani, din comuna Marginea, l-a sunat pe barbatul de 28 de ani, din Horodnic de Sus, angajat al spalatoriei si l-a rugat sa ia autoturismul parcat la o distanta de aproximativ 15 metri de spalatorie si sa-l spele. Astfel, dupa ce a spalat autoturismul, acesta s-a urcat la volanul vehiculului pentru a-l parca pe o strada laturalnica. La un moment dat, barbatul s-a speriat de un alt autoturism si a virat dreapta, intrand in gardul unei locuinte, dupa care a lovit frontal un stalp de energie electrica. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, acesta nu poseda permis de conducere valabil pentru nici o categorie de vehicule.Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, acesta a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, barbatul de 28 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei" iar femeia de 24 de ani sub aspectul comiterii infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stia ca nu poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.