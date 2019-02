Anul trecut, Garda Forestiera Suceava a facut peste 1700 de controale

Garda Forestiera Suceava a efectuat, in cursul anului 2018, pe raza judetului Suceava, un numar de 1701 controale, privind respectarea regimului silvic. Este vorba de controale in padure prin patrulari, inspectii partiale si de fond si controale la exploatarile forestiere precum si controale in afara padurii, respectiv cele privind circulatia materialelor lemnoase, activitatea cu materiale lemnoase in instalatii de debitat si in depozite, controlul respectarii obligatiilor SUMAL si, nu in ultimul rand, respectarea de catre operatori a Regulamentului European 995/2010 privind Due Dilligence, prudenta obligatorie la achizitionarea materialelor lemnoase. Fata de numarul de controale similare desfasurate in anul 2017 s-a inregistrat o crestere de 27%.

Potrivit lui Mihai Gasparel, seful Garzii Forestiere Suceava, anul trecut, s-au efectuat in total 149 de inspectii partiale sau de fond, prin care s-a inventariat un volum de masa lemnoasa taiata fara drept de 1991 mc, cu o valoare calculata de 834000 lei. Trebuie remarcat ca volumul total de masa lemnoasa inventariat ca taiat ilegal de catre toate institutiile abilitate, respectiv de catre structurile de administrare silvica de Stat sau private, a scazut cu cca 9% in anul trecut, fiind de 5776 mc in anul 2017 si 5278 in anul 2018. A crescut insa volumul inventariat de catre Garda Forestiera Suceava de la 1438 mc in anul 2017 la 1921 mc in anul 2018 (+13%), cu scaderea volumului constatat de catre ocoalele silvice de Stat (3734 mc in anul 2017 fata de 2768 mc in anul 2018) si pastrarea unui volum similar in constatarile ocoalelor silvice private.

Garda Forestiera Suceava a depus la institutiile abilitate un numar de 32 de sesizari penale pentru taierea ilegala a unui volum de 999 mc, cu o valoare de 1.115.400 lei, fata de 30 de sesizari penale in anul 2017, cu un volum de 1062 mc si o valoare de 375354 lei. Proportia lemnului pentru care s-au solicitat cercetari este de cca 50% din volumul inventariat ca taiat fara drept, restul volumului imputandu-se gestionarilor padurilor respective.

De asemenea, potrivit sefului Garzii Forestiere Suceava, in anul 2018, s-au efectuat, impreuna cu Politia, un numar de 195 de controale ale circulatiei materialelor lemnoase, ceea ce inseamna o dublare a activitatii respective fata de anul 2017, cand au fost 93 de controale. S-au constatat 111 contraventii si s-au aplicat amenzi in valoare de 474.500 lei fata de anul 2017, cand s-au aplicat 33 de sanctiuni contraventionale, cu amenzi in valoare de 104.000 lei. S-au confiscat in total circa 1.650 mc materiale lemnoase, cea mai mare parte din acest volum fiind lemn de lucru care circula de la locul de recoltare. In anul 2017 s-au confiscat fizic 3.155 mc materiale lemnoase, din care 2.518 mc lemn rotund.