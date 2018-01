Anul trecut s-au taiat ilegal mai putini brazi de Craciun

In perioada 15 noiembrie - 31 decembrie 2017 au fost confiscati 6.003 pomi de Craciun taiati ilegal, in scadere cu 42% fata de anul 2016, cand in aceeasi perioada au fost confiscati 10.324 de pomi de Craciun

Numarul pomilor de Craciun taiati ilegal a scazut puternic anul trecut, in urma intensificarii controalelor efectuate in ultimele doua luni ale anului de personalul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, cu sprijinul politistilor si angajatilor Garzii Forestiere. Astfel, in perioada 15 noiembrie - 31 decembrie 2017 au fost confiscati 6.003 pomi de Craciun taiati ilegal, in scadere cu 42% fata de anul 2016, cand in aceeasi perioada au fost confiscati 10.324 de pomi de Craciun. Valoarea pomilor de Craciun confiscati in ultimele doua luni ale anului trecut se ridica la 136.377 de lei.La actiunile de control au participat, in total, 12.965 de angajati ai Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si 4.391 de politisti, angajati ai Garzii Forestiere si ai Garzii de Mediu. Au fost efectuate 8.820 de controale in fondul forestier, 3.066 pe drumurile publice si 226 de controale in piete si oboare. In urma acestor controale, au fost constatate 133 de infractiuni si au fost aplicate 987 de contraventii, valoarea totala a amenzilor depasind 2 milioane de lei.Cei mai multi pomi de Craciun, 679, au fost confiscati in judetul Bihor. In judetul Alba au fost confiscati 639 de pomi de Craciun taiati ilegal, in judetul Arad 578, in judetul Suceava 563, in judetul Neamt 474 si in judetul Timis 427.Regia Nationala a Padurilor - Romsilva administreaza 3,14 milioane de hectare paduri aflate in proprietatea publica a statului, adica aproximativ 47% din intregul fond forestier national.