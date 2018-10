Apel catre partidele politice sa nu mai BOICOTEZE REFERENDUMUL si sa nu mai DEZINFORMEZE

COMUNICAT DE PRESA



Comitetul de Initiativa pentru promovarea propunerii legislative a cetatenilor privind revizuirea art. 48 alin. (1) din Constitutia Romaniei, analizand datele existente pana la acest moment pentru fiecare judet, precum si informatiile comunicate de cetatenii implicati in sustinerea acestui demers, semnalam evidenta dovedita a faptului ca ne aflam in fata unui boicot generalizat al tuturor partidelor politice care au votat in Parlament legea de revizuire a Constitutiei Romaniei, ce face obiectul prezentului Referendum.

Pentru toti cei care au afirmat in mod fals, intr-o campanie de dezinformare fara precedent de la Revolutia din 1989, ca acest Referendum este al Partidului Social Democrat si al liderului sau, Liviu Dragnea, devine acum evidenta, prin boicotul realizat la nivelul intregii tari de catre PSD, falsitatea acestor afirmatii. Acesta este dovedit si prin maniera superficiala si neprofesionista in care Referendumul a fost organizat, astfel incat nici macar date elementare privitoare la obiectul referendumului nu au fost comunicate publicului romanesc.

Trebuie sa intelegem ca ne aflam in situatia in care toate indemnurile la vot ale bisericilor si cultelor crestine din Romania sunt boicotate de partidele politice, in ciuda declaratiilor oficiale ale liderilor politici ale acestora. Campania masiva de dezinformare a intregului corp electoral roman este dusa si astazi, prin vectori politici, administrativi si mediatici, aflati sub influenta partidelor politice. Atragem atentia partidelor politice ca cetatenii romani sunt primii care au inteles acest boicot politic, transmitandu-ne efectele sale din fiecare judet din tara, fiind evidenta pentru toata lumea falsitatea declaratiilor publice ale liderilor in raport cu modul in care partidele au actionat in realitate. Facem un ultim apel sa inceteze imediat acest boicot politic generalizat la nivelul intregii tari, pentru ca el este indreptat direct si in primul rand impotriva crestinilor din Romania.