Apel disperat pentru o radauteanca disparuta in Italia FOTO

O tanara romanca in varsta de 30 de ani a disparut dintr-un oras din Italia, in urma cu o saptamana. Rudele acesteia au semnalat disparitia tinerei la politie, iar mama ei cere ajutor si in mediul online, in speranta ca cineva a vazut-o si poate oferi informatii. Crina Vasilovici, nascuta in Radauti, a disparut marti seara, 23 ianuarie, din orasul Ravenna, Italia." Unde esti puiul mamei? Sunteti rugati daca ati vazut-o, dati-mi un semn, un telefon, un mesaj sau anuntati politia...nr.tel: 3420745068. E disparuta de marti. Va rog din suflet!", a postat mama tinerei pe Facebook.

Marti dimineata femeia a postat un nou mesaj: "Unde esti puiul mamei? Ai mila de puisorii tai si nu-i parasi! Doamne ai mila de ea si puisorii ei! Sunteti rugati cu totii, daca o vedeti, auziti sau stiti ceva de ea, sa anuntati cel mai mic detaliu la postul de politie sau la numarul de telefon: 3420745068.Va multumesc!".