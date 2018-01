Apel disperat si mobilizare generala pe o retea de socializare pentru politistul lovit cu sabia in cap de un interlop

Mobilizare generala pe facebook pentru politistul sucevean lovit cu sabia in cap in timpul unei perchezitii, la Radauti. Dan Ciprian Sfichi se se afla in continuare internat in Clinica de Neurochirurgie din Iasi si avea nevoie urgenta de un antibiotic puternic, Linezolid. Colegii acestuia au facut un apel pe o retea de socializare pentru cei ce pot face rost de medicamentul care din pacate nu se fabrica in Romania. Gratie mobilizarii de pe facebook, acestia au reusit sa faca rost de antibioticul respectiv in doar cateva zile. 'Pentru continuarea tratamentului, colegul nostru Sfichi Ciprian are nevoie de acest antibiotic ce nu se mai produce in Romania.Daca aveti cunostinte in strainatate, rugam DISTRIBUITI! Multumim, RESPECT! UPDATE Datorita mobilizarii de care sunt sincer impresionat, am gasit tratamentul necesar! Multumiri din partea familiei si respectele mele! Doamne-ajuta tuturor!', se arata pe pagina unui coleg de la IPJ Suceava al politistului Dan Ciprian Sfichi, nimeni altul decat liderul sindicalistilor din IPJ, Bogdan Banica. Politistul ranit de un interlop la inceputul lunii decembrie urmeaza ca saptamana viitoare sa fie transferat la o clinica din Targu Mures, unde va fi supus unor noi interventii chirurcigale pentru refacerea calotei craniene.