Apel pentru viata. Mama tanarului ranit grav in urma accidentului de la Paltinoasa cere ajutor pe Facebook

Apel pentru viata. Mama tanarului aflat in stare grava la spital, dupa ce la inceputul lunii ianuarie a fost grav ranit in urma urma unui accident rutier, cere ajutor pe Facebook. Accidentul a avut loc in data de 5 ianuarie, pe DN 17, la intrare in localitatea Paltinoasa, in jurul orei 18.00. Cinci persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune.Victimele au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava. Una dintre ele, Gabriel Nichita, in varsta de 28 de ani, din comuna Siminicea, a ajuns la unitatea medicala in coma. De atunci tanarul se afla in stare grava la spital, asa ca mama lui a lansat un apel disperat pe Facebook. "Ajutati-mi copilul!Este strigatul disperat al unei mame, care vegheaza la capataiul copilului sau. O mama care si-ar da si viata pentru lumina ochilor ei, devine neputincioasa cand soarta e potrivnica. E un strigat sfasietor, rauri de lacrimi si suspine ...Cata putere sa mai ai cand te lupti cu moartea sa ii smulgi din gheare tot ce ai mai drag, cat si cum sa te zbati sa castigi secunde? Dumnezeu i-a dat o sansa la viata, dar il ucide sistemul. Gabriel are nevoie de recuperare Neuro -Psiho-Motorie. Fac un apel la toti cei care stiu unde putem gasi un astfel de Centru pentru Recuperare Neuro Psiho-Motorie sa ne indrume. Un numar de telefon, o adresa, orice ne poate ajuta. Multumesc din suflet tuturor celor care au inteles situatia critica in care se afla Gabriel si au raspuns. Multumesc din suflet pentru sprijinul moral si financiar. Sumele necesare pentru recuperare sunt foarte mari pentru o familie modesta. Avem nevoie in continuare de sprijinul dumneavoastra. Dumnezeu sa va binecuvanteze.Pentru cine doreste sa doneze pentru Gabriel N Marian, Sorin Sorin. Acestea sunt datele bancare Moldovianu Daniela Cornelia RO16INGB0000999907563616 Cod SWIFT/BIC- INGBROBU, conteaza chiar si suma de un leu!", este mesajul postat pe pagina de socializare.