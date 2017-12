Apel umanitar pentru Ciprian Sfichi, politistul taiat cu sabia

Ministerul Afacerilor Interne(MAI) a lansat un apel umanitar pentru a-l ajuta pe Ciprian Sfichi, politistul taiat cu sabia de un interlop. "Politistul Ciprian Sfichi dovedeste ca este un adevarat luptator! A trecut cu bine peste primele interventii chirurgicale, iar evolutia sa este pozitiva. Colegii, dar si persoanele care nu l-au cunoscut, au demonstrat ca omenia este un atribut al romanilor. Mobilizarea pentru donarea de sange a fost impresionanta!

Ciprian Sfichi, politistul din cadrul SAS Suceava, a fost ranit grav in timpul unei misiuni, in data de 5 decembrie. Lupta pe care o va duce, in continuare, va fi una de lunga durata. Impreuna il putem ajuta pe colegul nostru in aceasta batalie. Pe langa rugaciunile si gandurile noastre bune, ajutorul poate consta si din lucruri lumesti. Orice gest se poate dovedi un sprijin real. Impreuna cu oamenii inimosi de la Corpul National al Politistilor, initiem un apel umanitar pentru a-l sprijini pe Ciprian. Contul in care se pot face donatii este: RO71BRDE340SV15605983400 si a fost deschis la BRD pe numele SFICHI DAN CIPRIAN.

Dragi prieteni, ajutati-ne sa il ajutam!", este mesajul postat pe Facebook de MAI.