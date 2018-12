Apel umanitar. Fetita jandarmeritei ucise in accidentul de la Tribunal are nevoie de ajutor

Fetita jandarmeritei ucise in accidentul de la Tribunal are nevoie de sprijin financiar pentru a se recupera. Larisa Mihaela se afla in stare grava la spital dupa ce a fost lovita de o masina pe trecerea de pietoni.

"Pentru depasirea momentelor grele cu care se confrunta familia indoliata si recuperarea fetitei fac un apel umanitar pentru sprijin financiar in ceas de grea suferinta, colegilor, celor care au cunoscut-o si tuturor oamenilor de bine, sa ajute familia acesteia cu fonduri banesti, pe masura posibilitatii fiecaruia. Eventualele sume pot fi depuse in contul RO87 UGBI 0000 3320 0310 7RON, deschis la Garanti Bank Suceava, pe numele Maniliuc Victor Daniel", este mesajul postat de facebook de Airinei Oliviu.

Fetita de un an si jumatate si mama acesteia, o femeie in varsta de 40 de ani, au fost spulberate chiar pe trecerea de pietoni. Soferul, un tanar de 26 de ani, circula cu viteza, si nu a putut evita impactul. Cele doua victime au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava. Femeia, fost purtator de cuvant al Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi Falticeni, pe nume Irina Airinei (a fost resuscitata aproape o ora de medicii de la Urgentele Spitalului Judetean Suceava. Din pacate, in ciuda eforturilor acestora, ea nu a putut fi salvata din cauza gravelor leziuni suferite.

Micuta de un an si jumatate a fost transferata la Spitalul Marie Curie din Bucuresti.

Autorul accidentului a fost arestat pentru 30 de zile.