Apelurile la numerele de forma 09xx xxx xxx se taxeaza suplimentar

Apelurile catre aceste numere nu se scad din minutele incluse in abonamente sau extraoptiuni, fiind taxate separat.De exemplu, exista anunturi de recrutare care solicita apelarea unui numar de forma 09xx xxx xxx pentru a oferi informatii despre oferte de munca, un apel de 15 minute putand fi taxat chiar si cu 150 de lei.

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii(ANCOM) atrage atentia utilizatorilor care apeleaza numere de forma 09xx xxx xxx ca vor plati un tarif special, mai mare decat tariful obisnuit, pentru ca prin intermediul acestor numere sunt oferite servicii de continut cu valoare adaugata precum divertisment, jocuri, concursuri sau informatii generale. Apelurile catre aceste numere nu se scad din minutele incluse in abonamente sau extraoptiuni, fiind taxate separat.De exemplu, exista anunturi de recrutare care solicita apelarea unui numar de forma 09xx xxx xxx pentru a oferi informatii despre oferte de munca, un apel de 15 minute putand fi taxat chiar si cu 150 de lei.

Informatii despre utilizarea numerelor cu suprataxa

Pentru a evita taxarea nedorita, abuzurile sau fraudele asociate accesarii serviciilor cu valoare adaugata(servicii premium), ANCOM le-a impus furnizorilor o serie de obligatii de informare. Utilizatorii trebuie sa primeasca informatii clare despre tarif si modul in care se tarifeaza apelul atunci cand li se comunica numarul la care pot accesa serviciul cu valoare adaugata (inainte de furnizarea serviciului), precum si la momentul initierii serviciului.

Astfel, in cazul serviciilor cu valoare adaugata accesate prin apeluri vocale catre numerele de forma 09xx xxx xxx, utilizatorii vor asculta la initierea apelului, inainte de livrarea continutului, un mesaj de intampinare cu informatii despre tariful aplicabil, modalitatea de tarifare - pe apel sau pe minut, precum si durata minima ce va fi tarifata, daca este cazul. Mesajele de intampinare sunt furnizate, de regula, gratuit, iar in cazul in care sunt taxate, costurile acestora nu pot depasi tarifele pentru apelurile nationale asociate planurilor tarifare de care beneficiaza utilizatorii.

In plus, detaliile privind consumul de servicii cu valoare adaugata oferite prin intermediul numerelor de forma 09xx xxx xxx, inclusiv tariful aplicat pentru acestea, trebuie sa se regaseasca in factura detaliata emisa de operator la cererea abonatului.

Ce, cum si unde reclami

Daca in procesul de utilizare a serviciilor cu valoare adaugata nu primesc informatiile reglementate de ANCOM prin Decizia nr. 1131/2014 privind adoptarea Codului de conduita pentru utilizarea numerelor nationale scurte interne si a codurilor scurte SMS/MMS sau daca operatorii de telefonie mobila ori furnizorii de continut nu publica pe pagina de internet proprie aceste informatii, conform Deciziei nr. 158/2015 privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali, utilizatorii pot face o sesizare catre ANCOM, urmand pasii descrisi aici.Utilizatorii pot afla mai multe detalii despre accesarea si tarifarea serviciilor cu valoare adaugata prin intermediul sectiunii InfoCentru - Telefonie/Numere cu suprataxa din website-ul ANCOM.