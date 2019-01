Aproape 1000 de elevi suceveni au participat la un proiect de educatie financiara

Aproape 1000 de elevi suceveni au participat, in perioada martie-noiembrie 2018, la un proiect de educatie financiara. Inspectoratul Scolar Judetean Suceava a organizat, in anul 2018, in parteneriat cu Agentia Suceava a BNR, activitatile din cadrul proiectului "Sa vorbim despre bani si banci", adresat elevilor din invatamantul preuniversitar. Proiectul educational s-a derulat in baza unui Protocol de colaborare dintre BNR si Ministerul Educatiei Nationale si a avut ca scop informarea elevilor cu privire la rolul, atributiile si functiile principale ale BNR, precum si insusirea de catre elevi a unor notiuni economice de baza si a unui vocabular financiar-bancar.

In cadrul proiectului, Agentia Suceava a BNR a organizat, la sediul unitatilor de invatamant, dar a gazduit si la sediul sau, activitati educationale distincte derulate pe toata durata anului, cu accent in cadrul evenimentelor "Saptamana mondiala a banilor" si "Saptamana altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun".

La aceste activitati, in perioada martie - noiembrie, au participat 994 de elevi si 46 cadre didactice provenind din 24 unitati scolare din judetul Suceava. Dintre acestia 676 elevi si 31 cadre didactice sunt din mediul rural, iar 318 elevi si 15 cadre didactice provin din zona urbana. Acestia au audiat prezentarile realizate de reprezentantii Agentiei Suceava a BNR pe teme din istoria bancii centrale si a monedei nationale. Elevilor si cadrelor didactice le-au fost prezentate elementele de siguranta ale bancnotelor si monedelor romanesti aflate in circulatie. Totodata, elevii si profesorii au vizionat filmele educationale: "Istoria banilor", "Elementele de siguranta ale bancnotelor" si "Viata bancnotelor", realizate de banca centrala.

De asemenea, un grup de elevi suceveni din cadrul Colegiului National "Mihai Eminescu" a avut oportunitatea de a participa la vernisajul expozitiei "ZooMonetar - Fauna lumii pe bancnote si monede" care a avut loc la data de 15 noiembrie 2018, la sediul Agentiei BNR Suceava.

In anul 2019, ISJ Suceava si BNR Agentia Suceava vor extinde activitatile educationale pentru a facilita accesul cat mai multor elevi din invatamantul preuniversitar la cunostinte din domeniul financiar - bancar, precum si posibilitatea de a vizita expozitia "ZooMonetar -Fauna lumii pe bancnote si monede" pana la 15 iunie 2019.