Aproape 150 de sanctiuni contraventionale aplicate de politisti in doar cateva ore

Cele mai multe sanctiuni - 90, au fost aplicate pentru incalcarea regimului legal de viteza.

Serviciul Rutier - IPJ Suceava a organizat si desfasurat, miercuri, o actiune pe linia combaterii excesului de viteza, pe DN17 pe segmentul de drum Suceava-limita cu judetul Bistrita, la care au participat si efective de politie din cadrul I.P.J. Bistrita Nasaud. In cadrul actiunii au fost aplicate 143 de sanctiuni contraventionale in valoare de 55.645 lei. Cele mai multe sanctiuni- 90, au fost aplicate pentru incalcarea regimului legal de viteza. Politistii au suspendat zece permise de conducere, din care opt pentru depasirea regimului legal de viteza si doua pentru depasiri neregulamentare. Pentru neregulile tehnice constatate au fost retrase doua certificate de inmatriculare pentru vehicule. Miercuri, ora 16,35, un barbat de 30 ani din Pojorata, a condus autoturismul pe DN 17 in localitatea Valea Putnei cu viteza de 101 km/h. Miercuri, ora 16,46, un tanar de 29 ani, din Suceava a condus auto pe DN 17 in loc. Valea Putnei cu viteza de 103 km/h. Tot miercuri, ora 08,54, un barbat de 63ani, din Vatra Dornei a condus autoturismul pe DN 17 in localitatea Pojorata cu viteza de 103 km/h. "Politistii atrag inca o data atentia cu privire la respectarea regimului legal de viteza, conform marcajelor si indicatoarelor rutiere si adaptarea in permanenta a vitezei de deplasare la conditiile de drum. Viteza excesiva genereaza accidente cu urmari din cele mai grave!", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.