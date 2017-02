Aproape 200 de elevi cu paduchi si raie, in scolile din judetul Suceava.Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica(DSP) Suceava in urma triajului epidemiologic efectuat in luna februarie in 291 de unitati de invatamant de pe raza judetului Suceava, au fost controlati un numar de 66529 de copii, reprezentand 95% din totalul copiilor inscrisi. Au fost depistate 639 de cazuri cu diverse afectiuni respiratorii, infectioase sau parazitare. Au predominat anginele-365 de cazuri si afectiunile parazitare: 178 de cazuri de pediculoza, 16 cazuri de scabie. De asemenea au fost si 48 de cazuri de micoze.Dupa recontrolul efectuat la zece zile, au ramas in evidente un numar de 12 copii cu pediculoza si un caz de scabie. In urma acestor recontroale s-au facut recomandari pentru deparazitare.