Aproape 300 de elevi olimpici si profesorii lor, premiati in cadru festiv de Consiliul Judetean Suceava FOTO

Valoare recunoscuta de catre Consiliul Judetean Suceava, care joi a premiat olimpicii din judet si pe profesorii indrumatori cu premii in bani si diplome. Festivitatea de premiere a avut loc in sala Stefan cel Mare a Palatului Administrativ si a adunat sute de elevi si profesori. Au fost premiati 268 de olimpici, 31 de cadre didactice indrumatoare si 3 echipede olimpici, presedintele Consiluiului Judetean, Gheorghe Flutur, fiind gazda evenimentului. Acesta a multumit celor prezenti pentru modul in care au reprezentat Suceava la competitii internationale, nationale si judetene si a remarcat ca judetul nostru este un izvor de performanta judecand dupa numarul de olimpici. Fondul de premiere a fost unul generos, de 110.000 de lei. Castigatorii olimpiadelor internationale au primit cate 10.000 de lei pentru medalia de aur, 7.500 de lei pentru medalia de argint si 5000 de lei pentru medalia de bronz, cinci elevi suceveni primind aceste premii. De asemenea, 86 de elevi care s-au clasat pe primele trei locuri de olimpiadele nationale au fost premiati cu cate 500 de lei pentru primul loc, 400 de lei pentru locul al doilea si 300 de lei pentru locul al treilea. 177 de elevi, castigatori ai primului loc la olimpiadele judetene, au primit cate 200 de lei. Printre cei premiati si felicitati de catre Ghoerghe Flutur s-a aflat si David Turtureanu, elevul de la Colegiul National Stefan cel Mare pentru care, la un moment dat, Ministerul Educatiei nu a avut fonduri in vederea deplasarii sale la o olimpiada internationala. David Turtureanu a obtinut medalia de aur la Olimpiada Internationala de Astronomie si medalia de argint la Olimpiada Internationala de Astrofizica. 55 de unitati de invatamint de unde provin olimpicii au primit diplome de excelenta pentru performanta scolara. La randul lor, profesorii au fost premiati de CJ Suceava.