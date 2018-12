Aproape 4.500 pachete cu tigari gasite intr-un autoturism implicat intr-un accident rutier

Un barbat din judetul Mehedinti a fost retinut pentru 24 de ore.

Aproape 4.500 pachete cu tigari fara documente de provenienta au fost gasite de politisti intr-un autoturism implicat intr-un accident rutier. Duminica, in jurul orei 13.00, un barbat din comuna Satu Mare a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca, in timp ce conducea autoturismul marca BMW, pe DN 17 A din directia Sadova - Vatra Moldovitei, a fost acrosat din sens opus de catre un autoturism marca Audi A3. Dupa accident, soferul autoturismului Audi a parasit locul accidentului, spunand ca merge dupa o platforma si nu a mai revenit.

La fata locului a fost identificat un barbat de 45 de ani, din comuna Prunisor, judetul Mehedinti, care a declarat ca a ajuns la fata locului dupa producerea evenimentului rutier, fiind sunat de conducatorul auto care a produs accidentul.

In autoturismul Audi au fost identificate 4.470 pachete cu tigari fara documente de provenienta, care au fost predate la camera de corpuri delicte a Politiei Campulung Moldovenesc.

Autovehiculul respectiv a fost indisponibilizat in vederea efectuarii de cercetari.

Barbatul de 45 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, fiind introdus in arestul I.P.J. Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunilor de contrabanda si complicitate la savarsirea infractiunii de contrabanda.