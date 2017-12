Aproape 400 de brazi de Craciun confiscati de politistii suceveni FOTO

In cauza s-a dispus sanctionarea contraventionala a celor doua persoane juridice, cu amenzi in valoare de 5.000 lei.

O echipa mixta formata din politisti ai Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava si specialisti ai Garzii Forestiere Suceava, sprijiniti de o grupa de luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, au efectuat, marti, un control la o societate comerciala din municipiul Suceava, administrata de un localnic de 46 de ani, privind legalitatea achizitiei, detinerii si comercializarii pomilor de Craciun, ocazie cu care, s-a constatat faptul ca, la data de 08.12.2017, barbatul a achizitionat de la o societate comerciala din judetul Braila, 400 pomi de Craciun, fara ca in avizul de insotire secundar sa fie consemnata provenienta si fara a avea valid codul unic generat de aplicatia informatica in domeniul silvic. Barbatul de 46 de ani a pus la dispozitia echipei de control pomii cumparati, ocazie cu care, in urma inventarierii, s-a constatat faptul ca, acesta a achizitionat numai 381 de brazi de Craciun. In cauza s-a dispus sanctionarea contraventionala a celor doua persoane juridice, cu amenzi in valoare de 5.000 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr.171/2010 si confiscarea celor 381 pomi de Craciun din specia brad, in valoare de 15.240 lei, ce au fost predati in custodia Ocolului Silvic Patrauti." Politistii atrag inca o data atentia cu privire la respectarea legislatiei in domeniul silvic si solicita cetatenilor sa dea dovada de responsabilitate si spirit civic si sa sesizeze de indata politia atunci cand i-au la cunostinta despre acte ilicite in ceea ce priveste exploatarea, transportul, depozitarea sau comercializarea de material lemnos de orice natura, in special a brazilor de Craciun", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.