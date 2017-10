In cadul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de peste 51.000 lei.

Aproape 400 de soferi testati cu aparatul etilotest de politistii suceveni. Serviciul Rutier - IPJ Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti au organizat si desfasurat actiuni tematice pe drumurile publice din judet, in perioada 06-08 octombrie, in scopul depistarii conducatorilor auto care conduc autovehicule dupa ce au consumat bauturi alcoolice, precum si a celor care incalca legislatia rutiera in vigoare.In cadrul actiunii au fost constatate opt infractiuni. De asemenea, au fost aplicate 140 de sanctiuni contraventionale in valoare de 51.315 lei. Pentru abaterile savarsite in trafic au fost retinute zece permise de conducere. Totodata, pentru defectiuni tehnice si alte abateri au fost retrase oatru certificate de inmatriculare. In cadrul actiunii au fost testati cu aparatul etilotest 382 de soferi.

Sambata, un barbat de 37 ani, din municipiul Vatra Dornei, a condus autoturismul pe DN 17 B sat Rusca, comuna Dorna Arini, in timp ce avea o concentratie de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat, iar la Spitalul municipal Vatra Dornei a refuzat recoltarea de probe biologice de sange. Duminica, ora 01.00, a fost depistat in trafic un tanar de 24 ani, din comuna Marginea, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 178 F Maneuti - Fratautii Vechi si fiind testat cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,57 mg/l alcool pur in aerul expirat. Cel in cauza a fost condus la Spitalul Municipal Radauti, unde i-au fost recoltate probe biologice iar in cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante". Duminica dupa- amiaza, echipajul de politie rutiera din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, in timp ce actiona in cadrul unei actiuni pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care conduc sub influenta bauturilor alcoolice pe raza satului Bucsoaia, orasul Frasin, au oprit pentru control autoutilitara la volanul careia se afla un barbat de 40 ani, din municipiul Vaslui. Deoarece conducatorul auto emana miros de bauturi alcoolice, s-a procedat la testarea acestuia, rezultatul fiind de 0,81 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care acesta a fost condus la Spitalul orasenesc Gura Humorului, unde i-au fost recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.