Aproape 400 kilograme de hribi, confiscate de politistii din Vama. Joi, in jurul orei 22.40, in timp ce actiona la intersectia DN 17, cu DC Miclausa, din comuna Vama, o patrula din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama, a oprit pentru control autoutilitara condusa de un barbat de 41 de ani din municipiul C-lung Moldovenesc care transporta ciuperci. Intrucat barbatul nu a prezentat avizul de insotire pentru marfa transportata, politisti au solicitat sprijinul organelor de specialitate care au procedat la inventarierea, cantarirea si clasificarea pe specie si calitate a produselor, rezultand cantitatea de 398 kg de ciuperci din specia hrib, de calitate inferioara, in valoare de 1.194 lei. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional conform Legii nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, republicata, iar cantitatea de 398 kg de ciuperci a fost confiscata si predata unei societati comerciale de profil, in vederea respectarii normelor legale incidente.