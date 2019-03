Aproape 420.000 de turisti au fost cazati anul trecut in Bucovina

In structurile de primire turistica din judetul Suceava, anul trecut, au fost inregistrate 418.189 sosiri, cu 11,7% mai multe fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit Directiei Judetene de Statistica Suceava.

In perioada 1.01-31.12.2018 in structurile de primire turistica din judetul Suceava, au fost inregistrate 881.199 innoptari, cu 11,6% mai multe fata de aceeasi perioada a anului precedent. Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare inregistrat de structurile de primire turistica din judetul Suceava in perioada 1.01.-31.12.2018 a fost 29,8%, mai mare cu 2,3 puncte procentuale fata de indicele inregistrat in perioada similara din anul 2017. Spre exemplu, in structurile de primire turistica observate statistic, care au functionat in judetul Suceava in luna decembrie 2018, au fost cazati 30.328 turisti, numarul lor fiind mai mare cu 9,0% fata de luna noiembrie 2018. Fata de luna similara din anul 2017 numarul sosirilor a crescut cu 4,2%.

Cei mai multi turisti 48,4% au preferat sa fie cazati in hoteluri, 22,3% in pensiuni agroturistice, 18,6% in pensiuni turistice si 10,7% in celelalte tipuri de structuri de primire turistica (moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice).

Pe zone turistice, cel mai mare numar de sosiri au inregistrat structurile din zona montana cu 48,7%, fiind urmate de structurile situate in municipiul Suceava 21,8%, zona statiunii balneare Vatra Dornei cu 16,0% si zona "alte localitati si trasee turistice" cu 13,5%.

Pe categorii de clasificare, 43,9% din numarul total al turistilor sositi au preferat sa se cazeze in structurile de primire de 3 stele, 33,3% in structurile de primire de 4 stele, 17,3% in structurile de primire de 2 stele, 4,1% in structurile de primire de o stea si 1,4% in structurile de primire de 5 stele.

Din numarul total al turistilor, 95,9% au fost turisti romani si 4,1% turisti straini.Din total turisti straini cazati in structurile de primire turistica in luna decembrie 2018, 92,1% provin din Europa. Din acestia, 43,6% apartin tarilor din Uniunea Europeana. Pe tari de provenienta, cele mai multe sosiri ale turistilor straini cazati in luna decembrie 2018 au fost din: Republica Moldova (26,9%), Ucraina (18,2%), Italia (11,1%), Ungaria (4,8%), Germania (4,6%), s.a.

In luna decembrie 2018, in judetul Suceava, in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica au fost inregistrate 67.628 innoptari, mai multe cu 3,6% fata de luna noiembrie 2018.

Comparativ cu luna decembrie 2017 numarul innoptarilor a crescut cu 1,9%.

In luna decembrie 2018, in judetul Suceava, indicele de utilizare neta a capacitatii de cazare turistica in functiune a fost 26,4%, mai mic cu 1,6 puncte procentuale fata de luna noiembrie 2018. Fata de luna similara din anul 2017 indicele de utilizare neta a capacitatii de cazare turistica in functiune a scazut cu 0,4 puncte procentuale.