Aproape 460 de soferi testati cu aparatul etilotest. Serviciul Rutier din cadrul IPJ Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti au desfasurat o actiune in vederea identificarii persoanelor care conduc vehicule sub influenta bauturilor alcoolice punand in pericol siguranta rutiera. Au fost testati cu aparatul etilotest 459 de soferi, iar in cazurile in care alcoolemia a fost peste limita legala au fost intocmite dosare penale, fiind constatate sase fapte penale. De asemenea, s-au aplicat 84 sanctiuni contraventionale, in valoare de 30.325 lei. S-au retinut 12 permise de conducere si au fost retrase opt certificate de inmatriculare. Politistii din cadrul Biroului Rutier al Politiei municipiului Suceava au oprit pentru control pe DN17, in localitatea Ilisesti, la intersectia cu DJ 178, autoturismul condus de catre un barbat, de 42 ani, din comuna Ilisesti, care emana halena alcoolica. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat probe de sange in vederea determinarii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului". "Politistii atrag inca o data atentia cu privire la riscurile conducerii vehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice si reamintesc ca vor dispune masurile legale ce se impun, inclusiv privative de libertate, fata de cei care nesocotesc legislatia rutiera si pun in pericol viata participantilor la trafic", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.