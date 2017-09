In cadrul actiunii au fost aplicate 131 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 94.300 lei.

Aproape 600 de soferi testati cu aparatul etilotest de politistii suceveni.In perioada 01-03 septembrie, in a doua parte a zilei, precum si dupa lasarea serii, in scopul impunerii unui climat de siguranta rutiera in randul participantilor la trafic, politistii din cadrul Serviciului Rutier, precum si din cadrul formatiunilor de profil, au organizat si desfasurat o actiune pentru reducerea riscului rutier datorat conducerii de vehicule sub influenta alcoolului pe raza de competenta. In cadrul actiunii au fost testati cu aparatul etilotest 586 de conducatori auto. Au fost aplicate 131 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 94.300 lei.Au fost retinute 12 permise de conducere si au fost retrase cinci certificate de inmatriculare.In cadrul actiunii au fost constatate infractiuni, din care sapte alcoolemii. Sambata, un tanar de 21 ani, din comuna Cornu Luncii, a condus autoturismul pe strada Ion Creanga, din mun. Falticeni, avand o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat. A fost intocmit dosar penal. Tot sambata, a fost oprit pentru control pe strada Maior Ioan, din municipiul Falticeni, autoturismul condus de un barbat de 30 ani, din localitate. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. A fost intocmit dosar penal.