Aproape in coma alcoolica si fara permis, un tanar din Galanesti a intrat cu autoutilitara in gardul unei ferme. Duminica, in jurul orei 19.00, patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre un barbat de 37 de ani, din comuna Galanesti, cu privire la faptul ca o persoana a intrat cu masina in gardul care imprejmuieste ferma pe care o detine pe raza comunei Galanesti. Din verificari s-a stabilit faptul ca in evenimentul rutier sesizat a fost implicata o autoutilitara apartinand unui barbat de 35 de ani, din comuna Galanesti. Fiind audiat, acesta a declarat faptul ca duminica, in jurul orelor 18.30 i-a incredintat autoutilitara unui tanar de 29 de ani, din comuna Galanesti. A fost identificat si tanarul de 29 de ani si intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 2.10 mg/l alcool pur in aerul expirat iar ulterior i-au fost recoltate mostre de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Efectuandu-se verificari suplimentare, s-a stabilit totodata ca tanarul de 29 de ani nu poseda permis de conducere. Politistii au intocmit in cauza dosar penal fata de tanarul de 29 de ani sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si fata de barbatul de 35 de ani sub aspectul savarsirii infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere unei persoane care nu poseda permis de conducere sau se afla sub influenta bauturilor alcoolice".