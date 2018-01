Aproximativ 10.000 de suceveni au sarbatorit la Revelionul in aer liber organizat de Primaria Suceava VIDEO

Inedit a fost si faptul ca un tanar din Ipotesti a tinut sa isi ceara in casatorie iubita pe scena, de fata cu mii de oameni si in primele clipe ale noului an.

Aproximativ 10.000 de suceveni au petrecut pe cinste la Revelionul in aer liber organizat de Primaria Suceava. Maestru de ceremonii a fost chiar primarul Sucevei, Ion Lungu. Ca in fiecare an, acesta a urcat pe scena si a numarat impreuna cu miile de suceveni ultimele secunde din vechiul an. Ion Lungu a venit la petrecerea in strada impreuna cu sotia sa si nepotelul. El a fost primit cu aplauze de suceveni la urcarea pe scena.Oamenii au dansat tot spectacolul si s-au prins in hore. La intarea in noul an ei au avut parte de un extraordinar foc de artificii oferit de municipalitate. Inedit a fost si faptul ca un tanar din Ipotesti a tinut sa isi ceara in casatorie iubita pe scena, de fata cu mii de oameni si in primele clipe ale noului an. Anda Adam, Alexandra Ungureanu, Margareta Clipa dar si alti artisti locali, precum Alina Iosif, Nicolae Vieru, George Finis, au incins atmosfera, petrecerea tinand pana tarziu in noapte.Spectacolul a avut parte si de o prezentare deosebita, Ovidiu Rusu fiind cel care i-a intretinut pe petrecareti ore intregi.