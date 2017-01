Aproximativ 40 de soferi au ramas fara permise de conducere, in urma unei ample actiuni a politistilor rutieri

In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de peste 200.000 lei.

In perioada 28 - 30 ianuarie 2017, peste 150 de politisti rutieri din cadrul Serviciului Rutier - IPJ Suceava, impreuna cu politisti rutieri din cadrul politiilor municipale si orasenesti si sprijiniti de agentii de ordine publica din cadrul sectiilor de politie cu sarcini pe linie rutiera, au organizat si desfasurat o actiune in vederea cresterii gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice sucevene. Toate cele zece autospeciale dotate cu aparatura radar au fost prezente pe drumurile nationale si europene, in special in intervalul orar 08.00 - 13.00 pentru identificarea soferilor care incalca regimul legal de viteza. In partea a doua a zilei, intre orele 16.00 - 24.00 politistii au actionat in special pe drumurile judetene si comunale in vederea identificarii soferilor care consuma alcool si se urca la volan, punand astfel in pericol siguranta traficului rutier.In cadrul actiunii au fost aplicate 532 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 201.125 lei. Cele mai multe sanctiuni - aproape 300, au fost aplicate pentru incalcarea regimului legal de viteza. De asemenea, in cadrul actiunii au fost constatate zece infractiuni - conducere fara permis, conducere sub influenta bauturilor alcoolice, conducere auto neinmatriculat. Politistii au suspendat 36 de permise de conducere - zece pentru viteza, 17 pentru consum de bauturi alcoolice, dar si pentru depasiri neregulamentare si neacordare prioritate. Pentru neregulile tehnice constatate au fost retrase 21 de certificate de inmatriculare pentru vehicule. O atentie sporita a fost acordata vehiculelor inmatriculate in strainatate, cu precadere in Bulgaria si Marea Britanie. Un barbat de 34 ani, din municipiul Vatra Dornei, a condus autoturismul marca Toyota, inmatriculat in Bulgaria, pe strada Dealu Negru din municipiul Vatra Dornei, avand permisul de conducere anulat, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentratie de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul s-a ales cu dosar penal.