Aproximativ 900.000 de pachete cu tigari de contrabanda, confiscate de politistii de frontiera suceveni in anul 2017 VIDEO

Aproximativ 900.000 de pachete cu tigari de contrabanda, confiscate de politistii de frontiera suceveni in anul 2017. La sediul S.T.P.F. Suceava a avut loc, miercuri, evaluarea activitatilor desfasurate de catre politistii de frontiera suceveni in anul 2017, activitate la care au participat Mirela Adomnicai, prefectul judetului Suceava, seful I.T.P.F. Sighetu Marmatiei - chestor de politie Liviu Bute, precum si reprezentati ai structurilor din judet cu care politistii de frontiera coopereaza. In anul 2017, in punctele de trecere a frontierei din judetul Suceava s-au inregistrat aproximativ 2.131.000 treceri persoane (P.T.F. Siret 2.110.200 persoane si P.T.F. Vicsani - 20.800 persoane) si aproximativ 755.000 mijloace de transport. Politistii de frontiera din cadrul structurilor de pe raza judetului Suceava au instrumentat 361 dosare penale sub aspectul savarsirii a 504 infractiuni de catre 202 persoane. Au fost constatate 97 contraventii, fiind aplicate amenzi contraventionale in valoare totala de 61.150 lei.Valoarea totala a bunurilor confiscate in anul 2017 este de aproximativ 12.251.150 lei.

Pe linia migratiei ilegale, in zona de competenta a structurilor politiei de frontiera din judetul Suceava, au fost intocmite trei dosare penale cu opt infractiuni, in care au fost implicati 8 migranti. Acestia sunt originari din tari precum: Siria (3), Turcia (2), Uzbekistan, Turkistan si Republica Kargazstan. Pe linia traficului international cu autoturisme furate au fost descoperite 17 autovehicule si motociclete furate din strainatate in valoare de 1.179.950 lei. Pe aceasta linie de munca au fost intocmite 14 dosare penale, in care sunt cercetate 19 persoane pentru savarsirea a 19 infractiuni. Contrabanda cu produse din tutun reprezinta principala activitate infractionala prezenta la frontiera de nord a Romaniei. Pe linia combaterii contrabandei, a fraudelor vamale si a evaziunii fiscale, politistii de frontiera au inregistrat 154 dosare penale, sub aspectul savarsirii a 203 infractiuni de catre 108 persoane. Au fost descoperite si ridicate in vederea confiscarii 891.870 pachete de tigari, a caror valoare pe piata neagra de desfacere se ridica la suma de peste 9.344.100 lei."Dintre metodele inedite folosite pentru a introduce ilegal in tara tigarile, de catre persoanele implicate in astfel de activitati infractionale, amintim: in cutii de prajituri, in saci cu faina, in bidoane cu detergent lichid, in jucarii, ascunse pe corp.In autoturisme au fost descoperite tigari de provenienta ucraineana in: scaune, sub banchete, in portiere, in bord, in praguri, in rezervor, in roata de rezerva, in podeaua masinilor, in bara de protectie, in faruri, in rezervor, boxa audio, in caroseria microbuzelor precum si in diverse spatii special amenajate pentru transportul tigarilor in interiorul autoturismelor, etc. In cadrul cooperarii cu organele administratiei publice locale s-au desfasurat intalniri de lucru intre reprezentanti ai Politiei de Frontiera Suceava si reprezentanti ai autoritatilor locale judetene precum si cu autoritatile locale din localitatile limitrofe frontierei de stat a Romaniei. Pe plan extern a existat o buna colaborare cu granicerii ucraineni, axata pe schimbul de date si informatii, in baza documentelor de cooperare incheiate la nivel teritorial. In anul 2017 au avut loc 352 de intrevederi cu granicerii ucraineni si au fost transmise si primite un numar de 1.157 comunicari cu Detasamentul de Graniceri Cernauti", a precizat purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Suceava, comisar sef Ilie Poroch Seritan.