Arbore. Amenzi in valoare de peste 25.000 lei aplicate de politisti pentru combaterea transportului si comertului ilicit cu animale

Amenzi in valoare de peste 25.000 lei aplicate de politisti pentru combaterea transportului si comertului ilicit cu animale. Miercuri, politistii Serviciului Ordine Publica Suceava si ai Politiei orasului Solca, in cooperare cu reprezentantii D.S.V.S.A. Suceava, au organizat o actiune pe raza comunei Arbore, pe linia combaterii transportului si comertului ilicit cu animale/produse de origine animala, produse agricole si produse de provenienta extracomunitara.

In cadrul actiunii au fost verificate 33 de societati comerciale, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si producatori agricoli. De asemenea, au fost controlate 17 autovehicule, fiind aplicate 17 sanctiuni contraventionale, in valoare de 25.635 lei.

Politistii au confiscat bunuri in valoare de 70 lei, constand in produse lactate si cutii de conserve din carne.