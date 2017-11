Aripi frante. Povestea halucinanta a adolescentei moarte in accidentul de la Ilisesti. Ea a fost inmormantata in satul natal VIDEO

Aripi frante la doar 16 ani. Asta dupa ce viata a incercat-o din greu si i-a dat putine sanse din start. Adolescenta de 16 ani, care a murit pe 1 noiembrie in cumplitul accident de circulatie de la Ilisesti, a fost condusa marti pe ultimul drum. Cativa prieteni, parintii, sora si localnici din satul natal Hreatca, comuna Vulturesti, i-au fost alaturi. In dimineata friguroasa si noroasa, trupul fetei a fost adus in localitate de cei de la firma Efemer. La intrare in Hreatca, Simona a fost asteptata de tatal sau si doi localnici care au condus-o pana la biserica. A fost ultimul drum al fetei, drumul spre casa, spre satul de unde a plecat disperata in urma cu cativa ani, satula de saracie si de familia care nu ii acorda nici o sansa. Copila a fost inmormantata crestineste pe cheltuiala fimei Efemer si gratie unor localnici si patroni de firme mici care au contribuit cu bani. Preotul din sat si acestia s-au ingrijit ca la final sa faca si praznic si oamenii sa serveasca o masa.Fata, pe numele sau real Simona Zaharia(pentru ca si-a schimbat singura numele in Lazarovici) are o poveste de viata halucinanta. Am vorbit cu zeci de oameni care spuneau acelasi lucru si erau revoltati ca un copil a fost lasat de izbeliste dupa ce a fost folosit de tata pentru a face bani. Oamenii ne povesteau cu lacrimi in ochi, cu regret, ca au inchis ochii si au lasat sa se intample grozavii. Au fost unii insa care au sesizat institutii abilitate, precum Protectia Copilului, insa situatia a ramas neschimbata. Fata a trebuit sa se lase de scoala in clasa a V-a si sa faca bani, spun satenii care, la unison, arata spre tatal ei, Damian Zaharia, un individ care se ocupa cu cersitul prin Suceava dar care isi ducea si copiii la cersit si la alte activitati pentru a face rost de bani. Sunt persoane care sustin ca cele doua fete ale familiei, Simona si sora ei mai mare, ar fi fost obligate sa practice prostitutia. Cand a putut, Simona si-a luat zborul din casuta mizera de la Hreatca si a incercat sa-si faca un rost, cu propriile puteri, asa cum a stiut ea. Era greu insa sa razbata fara carte si fara oameni apropiati care sa o sprijine. Timp de mai multi ani a locuit pe la prieteni, carora le-a povestit despre cosmarul de acasa. Strigator la cer este ca autoritatile nu au luat nici o atitudine. Oamenii din sat spun ca cei de la primaria din localitate, asistentul social dar si cei de la Protectia Copilului au fost sesizati cu privire la situatia fetei, dar nimeni nu a facut nimic. Nimeni nu a intervenit, adolescenta fiind nevoita sa se descurce singura. Primarul localitatii Vulturesti, Salamaha Cornel, spune ca fata urma sa fie adoptata de o familie, pentru care si lucra si a confirmat ca familia are probleme mari si copiii sunt dusi la cersit. Mai mult, asistentul social al Primariei Vulturesti a sesizat Protectia Copilului in acest caz. Localnicii spun revoltati ca acum, in al doisprezecelea ceas, autoritatile in drept trebui sa il ajute pe fratiorul de 4 ani al Simonei pentru ca baietelul sa nu ajunga in strada, la cersit si pentru a avea un trai decent.



Simona nu trebuie uitata



Preotul paroh al Bisericii Sfantul Nicolae din Hreatca, Mihaila Vasile Liviu, a dorit sa le multumeasca oamenilor care au contribuit cu bani si produse pentru ca adolescenta sa fie adusa in satul natal si sa poata fi inmormantata crestineste. Acesta ne-a vorbit despre fata si a vrut sa traga un semnal de alarma pentru ca autoritatile sa intervina macar in cazul fratelui mai mic al Simonei, care ar putea avea aceeasi soarta. De asemenea, oamenii din sat spun ca baiatul este agresat de tata si va ajunge sa cerseasca pe strazi. Acestia povestesc lucruri cumplite despre tatal fetei acesta fiind implicat in tot feluri de scandaluri cu vecinii, incat unii dintre ei s-au si mutat de acolo. Tatal Simonei, Damian zaharia, prezent la inmormantare spune ca este foarte afectat de cele intamplate si ca nu este adevarat ca si-ar fi trimis copiii la cersit. El sustine ca adolescenta a plecat de buna voie de acasa si ca a intrat in cercuri dubioase si si-a facut singura prieteni barbati pe care el nici nu ii cunoaste. Prietenii acesteia prezenti la inmormantare au povestit si ei ca fata a fost nevoita sa plece de acasa si sa traiasca printre straini, din cauza situatiei din familie. Trist este ca nimeni nu a facut nimic pentru aceasta fata si ca viata i s-a frant inainte de a incepe sa se bucure de ea. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!