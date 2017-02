In cadrul actiunii a fost aplicata o sanctiune de 5000 lei, pentru nerespectarea regimului armelor.

Arme si cartuse, confiscate de politistii suceveni. La nivelul Serviciului Arme, Explozivi Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, in zilele de 18-19 februarie, a fost organizata o actiune in sistem integrat, pentru prevenirea si combaterea faptelor care aduc atingere fondului cinegetic, precum si de verificare a legalitatii organizarii si desfasurarii partidelor de vanatoare cu vanatori romani si straini. In cadrul actiunii au fost intocmite trei dosare penale, pentru comiterea a trei infractiuni, fiind indisponibilizate trei arme neletale, respectiv: trei pistoale cu proiectile de cauciuc si cantitatea de 15 cartuse cal.9 mm. De asemenea, a fost aplicata o sanctiune de 5000 lei, la regimul armelor. Au fost efectuate trei controale la domiciliile detinatorilor legali de arme si s-au efectuat patrulari pe fondurile cinegetice Salcea si Suceava. Politistii reamintesc celor care doresc sa obtina permisul de port arma dar si celor care l-au dobandit cateva aspecte legislative. Astfel conform Legii nr. 295/2004 republicata , la Art. 25 sunt precizate conditiile de valabilitate ale permisului de arma. (1) Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculeaza de la data eliberarii sau, dupa caz, de la data ultimei prelungiri. (2) In vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma, titularul acestuia este obligat sa se prezinte inainte de implinirea termenului prevazut la alin.(1) la structura de politie competenta in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul sau resedinta cu armele inscrise in permis, precum si cu documentele stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani, daca titularul indeplineste conditiile prevazute la art. 14 alin.(1) iar armele destinate folosirii in conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. (4) Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor instrainate prin vanzare, donatie, inchiriere sau comodat, pana la expirarea termenului de valabilitate. La art. 26 din acelasi act normativ sunt precizate conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (1) Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile inscrise in permisul de arma, asigurate astfel incat sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de catre organul de politie competent teritorial, la cerere, sa scoata armele detinute in conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate, in urmatoarele situatii: a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier; b) cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele. (3) In autorizatia prevazuta la alin.(2) se mentioneaza perioada in care armele urmeaza sa fie transportate in afara locului unde sunt pastrate, motivul pentru care acestea se transporta, traseul utilizat, destinatia si conditiile in care trebuie asigurata arma in timpul transportului. (4) In cazul in care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate, in vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitatii permisului de arma, nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin.(2).