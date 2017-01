Arme si elemente de munitie, confiscate de politistii suceveni FOTO

In cadrul actiunii au fost verificati 46 detinatori de arme letale si neletale.

Arme si elemente de munitie, confiscate de politistii suceveni. In cursul acestei saptamani, politistii Serviciului Arme, Explozivi Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava au desfasurat o ampla actiune de verificare a detinatorilor de arme in vederea identificarii celor care nu respecta legislatia specifica. In cadrul actiunii au fost verificati 46 de detinatori de arme letale si neletale. Actiunea a vizat, in special, detinatorii de armament si munitii letale/neletale, care nu au solicitat prelungirea valabilitatii permiselor de arma a caror titulari sunt si nu au depus armele si munitiile la un armurier autorizat, in termenul prevazut de lege(10 zile de la data expirarii valabilitatii permisului de arma). In cadrul actiunii, politistii SAESP, precum si politistii formatiunilor judiciare, din cadrul subunitatilor de politie, desemnati sa raspunda de problematica pe linie de arme, explozivi, substante periculoase, au efectuat 48 verificari la domiciliul detinatorilor legali de arme, fiind intocmite patru dosare de urmarire penala, cu privire la sase infractiuni de nerespectare a regimului armelor si munitiilor.Totodata au fost ridicate patru pistoale neletale de autoaparare, cu gaz si bile de cauciuc. De asemenea, au fost ridicate si doua arme letale cu munitia aferenta.