Arta si artefacte, atelier de arheologie experimentala la Muzeul de Istorie din Suceava

Relatii la: Muzeul de Istorie, strada Stefan cel Mare, nr. 33, Suceava, tel: 0230/216439, int. 114, Departamentul de proiecte, fax: 0230/522979, e-mail: contact@muzeulbucovinei.ro, www.muzeulbucovinei.ro/anunturi.

Muzeul Bucovinei organizeaza, in perioada 26 iunie - 14 iulie, editia a II-a a proiectului Arta si Artefacte, proiect care vizeaza diversificarea paletei cultural-educative si deschiderea "lectiilor de istorie" pentru publicul tanar. In cadrul proiectului, la Muzeul de Istorie, se va desfasura Atelierul de arheologie experimentala Arta si Artefacte, care va fi organizat pe trei module: modul I- "Arta si artefacte in Cultura Cucuteni", modul II - "Si eu pot!" si modul III - "Restaurare pentru juniori". La atelierul de arheologie experimentala pot participa elevii cu varste intre 10 si 14 ani cu inclinatii artistice, din mediul urban, care vor fi repartizati, in functie de optiunea selectata, in sase grupe de lucru: 26 - 30 iunie - doua grupe, 3 - 7 iulie - doua grupe sau 10 - 14 iulie - doua grupe, 2017. Inscrierile se realizeaza in perioada 15 mai - 15 iunie, la sediul Muzeului de Istorie, din strada Stefan cel Mare, nr. 33, Suceava. Participarea este gratuita.Copiii care vor participa la atelierul de arheologie experimentala vor putea dobandi cunostinte despre: arheologie si Cultura Cucuteni, arta si artefactele din eneolitic, misterele restaurarii ceramicii arheologice, colectiile arheologice ale Muzeului Bucovinei si rolul muzeului in societate. Relatii la: Muzeul de Istorie, strada Stefan cel Mare, nr. 33, Suceava, tel: 0230/216439, int. 114, Departamentul de proiecte, fax: 0230/522979, e-mail: contact@muzeulbucovinei.ro, www.muzeulbucovinei.ro/anunturi.