Articol furat cuvant cu cuvant de pe Informatiata de un site din targ. FURT INTELECTUAL LA STIRI DIN BUCOVINA FOTO

In presa se mai intampla ca unii sau altii sa preia o informatie din zbor pe care apoi o documenteaza si o publica, insa sa copii un text cuvant cu cuvant de la altii mi se pare nesimtire. Asa a procedat un site din targ despre care nici macar nu avem prea multe informatii, care a preluat un articol de pe pagina noastra fara a cita sursa. Practic, cei care sustin ca ESTE reporteri (formularea e intentionata, si prietenii stiu de ce) la aceasta pagina au facut un simplu copy-paste. Si nu ar fi prima oara! Articolul despre Muzeul Unirii din Cornu Luncii, semnat Alina Iosif si pentru care noi ne-am deplasat la fata locului si care era TEMA DE AUTOR, nu un articol scris dupa un comunicat de presa, ne-a fost furat cu nesimtire. RUSINE STIRI DIN BUCOVINA si imi pare rau ca va facem asa reclama, chiar si negativa! A lua munca altora si a o folosi in scopuri comerciale se NUMESTE FURT, ca sa nu mai vorbim de LIPSA DE RESPECT pentru cine va citeste, dar poate e prea greu de inteles pentru unii ca voi! Si altii s-au adresat justitiei pentru furt intelectual dar nu in ce priveste temele de autor. Noi ne rezervam, dreptul de a face acest lucru, fiind vorba despre o TEMA DE AUTOR. Puteti compara cele doua articole, cu mentiunea ca cel de pe pagina noastra a fost postat inaintea celuilalt, miercuri, in urma unei vizite pe teren. Practic, Alina Iosif, reporter recunoscut atat la nivel national dar si local, a ajuns sa scrie si sa filmeze, fara sa vrea, pentru un site obscur, cu care nu are relatii contractuale de nici un fel si nici nu isi doreste sa aiba vreodata! Contactat telefonic, primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a confirmat joi la amiaza, ca nu a fost solicitat sa discute despre subiectul Muzeului Unirii de nici un reporter sau reprezentant al site-ului stiridinbucovina dar nici de alte structuri de presa si nu a trimis comunicat in acest sens. P.S.Intre timp, reporterasul de la site-ul cu pricina a modificat textul, dandu-si seama de ce a facut. Avem insa textul initial printat, dovada furtului.