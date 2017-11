Articole de imbracaminte contrafacute in valoare de 345.000 lei depistate in P.T.F. Siret. Soferul a incercat sa dea mita 700 de euro unui politist de frontiera GALERIE FOTO

Cetateanul ucrainean este cercetat de politistii de frontiera sub aspectul savarsirii infractiunilor de dare de mita si punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare.

Articole de imbracaminte contrafacute in valoare de 345.000 lei depistate in P.T.F. Siret. La sfarsitul saptamanii trecute, s-a prezentat in P.T.F. Siret, pe sensul de iesire din tara, cetateanul ucrainean Volodymyr B, in varsta de 51 de ani, conducand un automarfar cu remorca, marca Mercedes-Benz, inmatriculat in Ucraina, care circula pe ruta Turcia - Romania - Ucraina. In urma verificarilor preliminare echipa de control a constatat ca acesta transporta mai multe produse textile(obiecte de imbracaminte). De asemenea, in momentul in care conducatorul auto a prezentat documentele pentru control, politistul de frontiera a constatat faptul ca intre acestea se afla suma de 700 de euro. "Politistul de frontiera a refuzat categoric suma de bani oferita si i-a adus la cunostinta barbatului ca fapta sa constituie infractiunea de dare de mita", a precizat Ilie Poroch Seritan, purtator de cuvant al Politiei de Frontiera Suceava. Totodata, existand suspiciuni cu privire la marfa transportata, politistii de frontiera au efectuat un control amanuntit, ocazie cu care au descoperit 767 articole de imbracaminte, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, produse susceptibile a fi contrafacute. Bunurile a caror valoare daca ar fi fost comercializate ca originale se ridica la suma de 345.000 lei, au fost indisponibilizate de catre lucratorii vamali si predata politistilor de frontiera in vederea continuarii cercetarilor. Astfel, cetateanului ucrainean i s-a intocmit lucrare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de dare de mita si punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare. Totodata, automarfarul marca Mercedes-Benz si remorca, inmatriculate in Ucraina, au fost indisponibilizate de politistii de frontiera in vederea continuarii cercetarilor. Lucrarea penala a fost prezentata parchetului de pe langa Judecatoria Radauti in vederea solutionarii legale.