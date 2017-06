Articole de imbracaminte si incaltaminte contrafacute, confiscate de politistii suceveni

In cadrul actiunii au fost aplicate 28 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 55.100 lei.

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - IPJ Suceava au organizat si executat, sambata, o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor de comert ilicit si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala. Au fost verificate 51 de societati comerciale, intreprinderi individuale si persoane fizice. In cadrul actiunii au fost constatate trei infractiuni. De asemenea, au fost aplicate 28 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 55.100 lei.Totodata, au fost confiscate bunuri in valoare de 1.500 lei, constand in articole de imbracaminte. Alte bunuri in valoare de 5.070 lei, constand in articole de imbracaminte si incaltaminte au fost ridicate in vederea expertizarii. Un barbat de 41 de ani, din municipiul Suceava, a fost depistat in timp ce comercializa in incinta targului din orasul Vicovu de Sus, articole de imbracaminte si incaltaminte purtand denumirea unor marci inregistrate si protejate in Romania, fara a detine certificate de calitate sau conformitate, existand suspiciuni ca produsele sunt contrafacute. In cauza au fost ridicate mai multe articole de incaltaminte in valoare de 3.150 lei, purtand marcile "Adidas" si "Nike" in vederea expertizarii de catre titularii de marci. Barbatul de 41 de ani fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de "punere in circulatie de produse purtand marci inregistrate fara acordul titularului marcii", ce va fi solutionat procedural.