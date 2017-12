Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "orice operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept", articolele pirotehnice fiind ridicate in vederea continuarii cercetarilor.

Articole pirotehnice confiscate de politisti in apropierea Manastirii Voronet. Politistii din cadrul Serviciului Arme Explozivi Substante Periculoase Suceava au efectuat un control pe linia respectarii Legii nr.126/1995 R privind operatiunile cu articole pirotehnice, ocazie cu care l-au identificat pe un barbat de 49 de ani din orasul Gura Humorului in timp ce oferea spre vanzare articole pirotehnice la o taraba amplasata pe aleea pietonala din apropierea Manastirii Voronet, respectiv 2.583 bucati de petarde, precum si trei baterii cu artificii, in greutate totala de aproximativ cinci kilograme si o valoare de circa 700 lei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "orice operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept", articolele pirotehnice fiind ridicate in vederea continuarii cercetarilor.