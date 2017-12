Articole pirotehnice confiscate din Piata Mica. In cadrul actiunii "Foc de Artificii 2017/2018" politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase si Serviciului Ordine Publica – I.P.J. Suceava, s-au deplasat, joi, in piata agroalimentara din cartierul George Enescu( Piata Mica) din municipiul Suceava unde, au surprins in flagrant pe o femeie de 57 de ani, din municipiul Suceava, in timp ce oferea spre vanzare, fara autorizatie, 480 de articole pirotehnice, din clasa pirotehnica I, articole ce au fost ridicate in vederea confiscarii. S-a intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii de "orice operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept". " Chiar daca in ultimii ani s-a inregistrat o scadere a cazurilor persoanelor ranite in urma folosirii necorespunzatoare a articolelor pirotehnice, ca urmare a masurilor dispuse pentru prevenirea si sanctionarea faptelor pe aceasta linie, din pacate, nu toate persoanele inteleg sa respecte legea, punand in pericol real atat integritatea corporala a propriilor persoane cat si a celor din jurul lor. Din nefericire, de cele mai multe ori victimele manipularii necorespunzatoare a articolelor pirotehnice sunt din randul copiilor, fiind situatii in care au ajuns cu rani mai usoare sau mai grave la unitatile spitalicesti, de la arsuri pana la pierderea unor simturi sau organe, sens in care politia suceveana trage un semnal de alarma si recomanda parintilor supravegherea atenta a copiilor si constientizarea acestora cu privire la riscurile la care se expun", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.