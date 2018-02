Articolele sportive second-hand primesc o noua viata la Trocathlon, singurul targ de acest tip din Romania. Targul se desfasoara de doua ori pe an, primavara si toamna, iar in aceasta primavara va avea loc in perioada 2 -25 martie, simultan, in toate cele 22 de magazine Decathlon din tara. La Trocathlon poti sa vinzi articolele sportive pe care nu le mai folosesti si sa primesti in schimb un voucher echivalent cu pretul de vanzare stabilit de tine, din care sa iti cumperi alte produse noi. In plus, ai 0% comision de depozitare, beneficiezi de sfaturile unui specialist pentru evaluarea produsului si poti vinde echipamente indiferent de marca acestora si de magazinul din care au fost cumparate. Daca vrei sa cumperi, gasesti produse in stare foarte buna, la pret accesibil, verificate de catre un specialist. Pentru schiuri si biciclete primesti o revizie gratuita, valabila timp de 1 an, in conditiile din regulament. Iar daca nu poti ajunge in magazin, dar ai vazut ceva ce iti place pe trocathlon.ro, poti cere livrarea produsului din orice oras acasa la tine."Pentru ca sportul sa fie accesibil tuturor, este important ca pretul produselor sa nu fie un impediment. Cu Trocathlon venim in sprijinul clientilor nostri: ii ajutam sa vanda articolele sportive pe care nu le mai folosesc sau sa isi cumpere echipamentul mult visat, la un pret rezonabil. Important este ca toate produsele sunt in stare foarte buna si ca, la final, toata lumea are de castigat", a declarat Ramona Serbanoiu, coordonator Trocathlon.

Din considerente de siguranta, produse precum corzi de escalada, casca de protectie, tub de oxigen, arme de vanatoare si alte produse asemanatoare nu sunt acceptate la targ. De asemenea, produsele de imbracaminte si incaltaminte, sunt acceptate numai in anumite magazine(Decathlon Craiova si Decathlon Berceni) si numai in conditiile regulamentului lor. Lista completa a articolelor interzise este disponibila pe https://trocathlon.ro/articole-interzise.

Targul Trocathlon functioneaza tot timpul anului in trei dintre magazinele Decathlon: Craiova, Sibiu si Berceni Bucuresti.Trocathlon este un targ de articole si echipamente sportive second hand, aflate in stare buna, dintr-o gama variata de discipline sportive, la care clientii interesati participa gratuit si beneficiaza de consilierea specialistilor Decathlon. Astfel, organizatorii targului garanteaza siguranta produselor luate in consignatie, fiind acceptate articole sportive de la diversi producatori.Mai multe detalii pe trocathlon.ro.

Decathlon ofera iubitorilor de sport articole si echipamente sportive conform celor mai inalte standarde de calitate si inovatie din domeniu. La nivel national, Decathlon reuneste peste 1000 de colaboratori, intr-o retea de 22 de magazine, la care se adauga platforma online si centrul logistic.