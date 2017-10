Asociatiile de locatari nu vor caldura in calorifere. Mii de suceveni si copii stau in frig acasa si in unitati de invatamant VIDEO

Presedintii asociatiilor de locatari din municipiul Suceava au fost convocati in cursul zilei de marti la o sedinta la Primaria Suceava si au explicat ca locatarii le-au comunicat ca vor inchide de la subsol caldura daca va fi furnizat agent termic in instalatii, pe motiv ca nu isi permit sa o plateasca, mai ales ca pretul este subventionat pentru populatie de abia de la inceputul lui noiembrie.

Mii de oameni dardaie in frig in apartamente iar copiii sunt obligati sa indure temperaturi scazute in scoli si gradinite din cauza ca sunt suceveni, mai ales in varsta, care nu doresc sa fie furnizata la aceasta data caldura in sistemul centralizat.Asta in ciuda faptului ca temperaturile au scazut pe timp de noapte sub pragul inghetului. Presedintii asociatiilor de locatari din municipiul Suceava au fost convocati in cursul zilei de marti la o sedinta la Primaria Suceava si au explicat ca locatarii le-au comunicat ca vor inchide de la subsol caldura daca va fi furnizat agent termic in instalatii, pe motiv ca nu isi permit sa o plateasca, mai ales ca pretul este subventionat pentru populatie de abia de la inceputul lui noiembrie. Astfel, din 80 de reprezentanti ai asociatiilor de proprietari prezenti la sedinta (in municipiul Suceava sunt 100 de asociatii de locatari), doar 17 au fost de acord ca agentul termic sa fie furnizat catre populatie in maxim doua zile, cum a vrut primarul Ion Lungu. Votul a fost reluat de doua ori, insa rezultatul a fost acelasi. 'Am discutat cu cei de la Thermonet si am vrut sa dam drumul la caldura in doua zile, dar degeaba vrem noi asta daca oamenii vor inchide caldura de la subsol. Ar fi o cheltuiala mare pentru furnizor sa livreze aburul, sa consume energie, si acesta sa nu fie folosit si nici platit. Furnizorul spune ca ar avea pierderi mari', a explicat primarul Ion Lungu.

Copiii de gradinita indura frigul, celor de la asociatiile de locatari nu le pasa

Cat priveste scolarii si copii din gradinite care sunt obligati sa stea in frig, edilul a spus ca acolo unde este posibil, unde este un punct termic in apropiere, se va da drumul la caldura. Nu este insa cazul tuturor unitatilor de invatamant din municipiul Suceava, un exemplu in acest sens fiind Gradinta PITICOT, unde si in alti ani au fost probleme cu incalzirea.Educatoarele aduc de acasa radiatoarea sau calorifere electrice pentru a incalzi salile de clasa. Pe holuri dar si in grupurile sanitare folosite de micuti este la fel de frig ca afara.



Pensionarii spun ca nu au bani, primarul vrea cadru legal pentru ca subventiile sa fie date mai devreme



In special pensionarii, care au venituri mici, refuza sa le fie furnizata energie termica mai ales ca pana pe 1 noiembrie pretul nu este subventionat de primarie. De aceea se fac doar probe de furnizare a agentului termic, folosindu-se un singura cazan si sunt zone din oras unde pe timpul probelor se furnizeaza caldura. Ion Lungu a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca ar trebui reglementat prin lege ce inseamna sezon rece in Romania, pentru ca este frig incepand din luna septembrie, numai ca legea prevede acordarea de subventii catre populatie mult mai tarziu, ceea ce nu este normal. Edilul a mai declarat ca Primaria Suceava va achita in aceasta saptamana catre firma de transport si distributie a energiei termice, Thermonet, un milion de lei din cele patru aprobate de Consiliul Local ca plata in avans a subventiei.