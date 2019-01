Asocierea dintre statiunile Vatra Dornei-Campulung Moldovenesc si Gura Humorului prinde contur. Cele trei statiuni vor avea pachete turistice comune VIDEO

Luni, 21 ianuarie, la Vatra Dornei, s-au intalnit, intr-o sedinta comuna, consilierii locali si primarii municipiilor Vatra Dornei si Campulung Moldovenesc si ai orasului Gura Humorului pentru a lua o serie de hotarari in privinta infiintarii unei asociatii turistice a celor trei statiuni, avand ca partener Consiliul Judetean Suceava. Astfel, la initiativa presedintelui Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, asocierea statiunilor de interes national din judetul Suceava prinde contur. In cadrul intalnirii s-a decis ca cele trei statiuni sa puna pe piata pachete turistice comune. Cele trei statiuni s-au unit prin votul unanim al consilierilor locali si au imputernicit primarii sa faca proiectul de Statut si parteneriatul cu Consiliul Judetean Suceava. Presedintele CJ Suceava a declarat dupa intalnire ca dorinta sa este ca toate fortele din judet sa se uneasca sub un concept integrat de dezvoltare inteligenta a turismului in Bucovinei. 'Suntem deschisi si catre celelalte localitati turistice din judetul Suceava care doresc sa intre in aceasta structura. Dorim sa promovam sub un brand unitar al Bucovinei, sa vindem pachete integrate, in toate cele 3 statiuni. Acest organism va atrage mediul privat, agenti economici, operatori in turism. Ea va avea o structura de conducere, un statut, un regulament si va avea personalitate juridica. Dorim sa promovam curse, atat pe calea ferata cat si auto, intre statiuni, iar biletele de calatorie sa fie comune pentru intreaga zona. Cele trei statiuni vor fi vazute ca un intreg si ne propunem sa punem in valoare toate formele de turism din zona care pot deveni complementare pentru acestea. Ne leaga domeniul schiabil, judetul Suceava are peste 16 kilometri de partii de schi, ne leaga parcurile si rezervatiile naturale, ne leaga monumentele UNESCO, ne leaga satele traditionale bucovinene, gastronomia, mozaicul multietnic si multicultural si pe distanta de 50 de kilometri poti beneficia de aproape toate formele de turism', a declarat Gheorghe Flutur dupa intalnire.