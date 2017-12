Agresorul politistului Sfichi sustine ca nu a stiut ca la usa lui sunt mascatii. A crezut ca este atacat pentru recuperarea unor bani VIDEO

Hutuleac si avocatul sau spun ca incidentul grav a fost cauzat si de vicii de procedura in interventia politistilor, care pe un intuneric bezna nu ar fi batut la usa locuintei ci ar fi incercat direct sa o sparga.

Avocatul lui Alexandu Hutuleac, radauteanul care a atacat un politist cu sabia la o perchezitie, marti dimineata, face dezvaluiri in acest caz dupa ce a discutat cu al sau client. Tudor Salagean a oferit explicatii reporterilor care s-au strans la Tribunalul Suceava cand Hutuleac a fost adus in instanta. El spune ca barbatul nu a stiut nici o clipa ca loveste un politist si ca a fost o conjuctura nefericita. Hutuleac ar fi urmat sa plece la munca in strainatate si avea de restituit bani unor persoane. Persoanele respective ar fi venit la el acasa in urma cu cateva zile si l-ar fi amenintat chiar in curtea casei pentru ca acesta sa inapoieze datoria. In acest context, Hutuleac a iesit cu sabia in intampinarea mascatilor crezand ca va fi atacat pentru recuperarea datoriei respective si a vrut sa se apere pe el dar sa isi apere si familia, adica sotia si un copil de 3 ani, care se aflau la etajul casei.



Varianta atacatorului

Alexandru Hutuleac a explicat in instanta ca era intuneric bezna atunci cand politistii au intrat pe proprietatea sa si sustine ca nu a auzit nici o somatie din partea lor. Nu a fost alertat nici de cainele pe care il tine de obicei dezlegat in curte pentru ca politistii i-au pulverizat animalului spray lacrimogen in fata si acesta nu a mai latrat. Mascatii nu ar fi batut la usa casei, ci direct s-au apucat sa o sparga. Hutuleac si avocatul sau spun ca au fost vicii de procedura in interventia politistilor si ca 2 din cei 4 mascati de la SAS Suceava nu aveau nici echipamentul corespunzator, in speta casca de protectie. Tudor Salagean a mai spus ca in momentul in care si-a dat seama ca la usa sunt polititistii si ca a lovit pe unul din ei, clientul sau a aruncat sabia din mana si s-a pus la pamant. Salagean declara ca Hutuleac nici nu ar fi avut de ce sa atace politistii, si asta s-a demonstrat ulterior dupa finalizarea perchezititiei, nefiind gasite in gospodaria lui droguri, marfuri de contrabanda sau sume mari de bani. In plus, era deja obisnuit cu descinderile si nu a protestat nicioadata in trecut cand la domiciliul sau au fost efectuate perchezitii.



Atacatorul si politistul se stiau si discutau pentru ca amandoi erau culturisti

Avocatul a marturisit ca Hutuleac este foarte afectat de incident si pentru ca il stia personal pe politistul Sfichi Dan Ciprian, practicand amandoi culturismul. De asemenea, amandoi ar avea o pasiune pentru caini. Cei doi se intalneau in oras, se salutau, au si discutat si chiar Hutuleac i-ar fi cerut sfaturi politistului in domeniul sportiv. Avocatul a mai declarat ca Alexandru Hutuleac este dispus sa ofere despagubiri victimei sale, sa ii plateasca spitalizarea si chiar sa doneze sange. El spera ca starea acestuia sa se imbunatateasca.